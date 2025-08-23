Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: 19-Jähriger aus Bad Vilbel wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Bad Vilbel: Der 19-jährige Vermisste aus Bad Vilbel ist wieder wohlbehalten zu Hause, Bezugsmeldung vom 19.08.2025, 20.42 Uhr.

Die Redaktionen werden gebeten das Lichtbild aus den Portalen zu entfernen.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell