Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Wetteraukreis: 19-Jähriger aus Bad Vilbel wohlbehalten zurück
Gießen (ots)
Bad Vilbel: Der 19-jährige Vermisste aus Bad Vilbel ist wieder wohlbehalten zu Hause, Bezugsmeldung vom 19.08.2025, 20.42 Uhr.
Die Redaktionen werden gebeten das Lichtbild aus den Portalen zu entfernen.
L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: 0641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh
Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell