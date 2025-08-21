PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Vermisster 47-Jähriger aus Ortenberg

Gießen (ots)

Büdingen/Ortenberg: Seit Donnerstag, 21. August 2025, gg. 13.30 Uhr wird der 47-jährige Eduard Eirich aus Ortenberg vermisst. Er war zuletzt im Bereich Büdingen unterwegs und benötigt mutmaßlich medizinische Hilfe. Herr Eirich ist ca. 172 cm groß, schlank, hat kurze, dunkle Haare mit Geheimratsecken und ist Brillenträger. Die Brille wird als auffallend groß beschrieben. Zur Bekleidung kann lediglich angegeben werden, dass der Vermisste vermutlich ein dunkelgrünes Shirt trägt. Wer hat Herrn Eirich seit dem 21.08.2025, gg. 13.30 Uhr gesehen? Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen (06042-96480) oder jede andere Polizeidienststelle.

   l. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

