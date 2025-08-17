Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: 13-Jähriger aus Büdingen wieder wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Der seit Montag, 11.08.2025 gg. 16.00 Uhr vermisste 13-Jährige aus Büdingen ist wohlbehalten angetroffen worden.

Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten der ehemals Vermissten aus allen Online-Portalen zu entfernen.

J. Schröder (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell