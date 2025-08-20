PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis und Gießen: Vermisste 14-Jährige ist wieder da.

Gießen (ots)

Sinn: Die seit Dienstag, 19.08.2025, gg. 22:00 Uhr, vermisste 14-jährige Madison Hübner ist wieder da. Sie konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto der ehemals Vermissten aus sämtlichen Ordnern zu entfernen.

   T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

