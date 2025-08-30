PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Widerstand nach Auseinandersetzung in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung in der Gelsenkirchener Altstadt am Samstag, 30.08.2025, gegen 02:35 Uhr, wurde die Polizei hinzugezogen. Ein 31jähriger beteiligter Gelsenkirchener verhielt sich bei Ansprechen direkt unkooperativ, aggressiv und aufbrausend. Er beleidigte und verhöhnte die Beamten fortwährend. Einer Aufforderung, sich zu mäßigen und einem ausgesprochenen Platzverweis kam er auch nach Androhung der Ingewahrsamnahme nicht nach. Bei der nun folgenden Fesselung zum Verbringen zum Gewahrsam leistete er erheblichen Widerstand und versuchte zudem, einem Beamten einen Mehrzweckstock zu entreißen. Er konnte überwältigt, und unter erheblichem körperlichen Aufwand zur Wache verbracht werden. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen, bevor er in die Zelle geleitet wurde. Bei den Widerstandshandlungen erlitt der 31jährige eine Platzwunde am Kopf. Die Beamten wurden ebenfalls leicht verletzt, verblieben aber im Dienst. Eine Schutzweste wurde beschädigt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

