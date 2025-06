Polizei Bochum

POL-BO: Polizeieinsatz nach Schussabgabe aus Dachgeschosswohnung in Witten

Witten (ots)

Ein Vorfall mit Schussabgabe aus einer Dachgeschosswohnung in Witten-Annen führte am frühen Samstagabend (28. Juni) zu einem größeren Polizeieinsatz.

Gegen 16.20 Uhr informierte ein Anwohner die Leitstelle des Polizeipräsidiums Bochum über Schussgeräusche aus einer Dachgeschosswohnung an der Dortmunder Straße, im Bereich zwischen Goethestraße und Westfalenstraße. Der Zeuge konnte zudem beobachten, wie eine männliche Person eine Pistole aus dem Fenster hielt und offenbar ziellos Schüsse abgab.

Starke Polizeikräfte wurden umgehend zum Einsatzort entsandt und riegelten das Gebäude ab. Aufgrund der Bewaffnung wurden Spezialeinheiten hinzugezogen. Einsatzkräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) drangen in die Wohnung ein. Darin konnte niemand mehr angetroffen werden. Bei den in der Wohnung sichergestellten Patronenhülsen handelt es sich um Platzpatronen. Für die Dauer des Einsatzes war die Dortmunder Straße zwischen Goethestraße und Westfalenstraße gesperrt und der Fahrzeugverkehr umgeleitet worden.

Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige gegen 20.35 Uhr m Bereich des Lutherparks erkannt und unverletzt festgenommen werden. Bei ihm wurde eine PTB-Pistole gefunden. Diese wurde sichergestellt. PTB-Waffen sind i.d.R. Pistolen oder Revolver, die Reiz- oder andere Wirkstoffe, Platzpatronen oder pyrotechnische Ladungen verschießen.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 21-Jährige in Gewahrsam genommen. Er wird die nächsten Stunden in einer Gewahrsamszelle in einer Polizeiwache verbringen. Die Kriminalpolizei hat die strafrechtlichen Ermittlungen übernommen.

