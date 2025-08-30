Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wer kennt den tatverdächtigen Dieb? - Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots)

Mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl aus Kraftfahrzeugen von Montag, 7. April 2025, in Horst. Der Unbekannte steht im Verdacht, gegen 11.40 Uhr, die Beifahrerscheibe eines geparkten Autos an der Schloßstraße eingeschlagen und eine Umhängetasche, die auf dem Beifahrersitz lag, entwendet zu haben. Eine Kamera im Nahbereich filmte die Tat.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8212 im Kriminalkommissariat 22 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/178758

