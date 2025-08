LPI-GTH: Brandserie - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Am Samstagmorgen kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 06:53 Uhr in der Oststraße in Gotha einen 51-Jährigen Radfahrer. Der bei ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab 2,36 Promille. Der Radfahrer wurde zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Weiterhin wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (Ls) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst ...

mehr