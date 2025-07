Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines Motorrads

Wahlrod (ots)

Am Montag, den 28.07.2025, um 03:30 Uhr wurde in der Kölner Straße in Wahlrod ein orangenes Motocross-Motorrad der Marke KTM durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Das Fahrzeug war unter dem offen zugänglichen Carport des Anwesens abgestellt. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580.

