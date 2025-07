POL-PDMT: Diebstahl - Atzelgift

Herschbach (ots) - Am Freitag, den 25.07.2025 gegen 11:40 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Haus in der Straße Am Backhaus in 56249 Herschbach. Die drei weiblichen unbekannten Täterinnen nutzten die Abwesenheit des Hauseigentümers aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Hier entwendeten sie dann Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände. Die Täterinnen verließen das Gebäude nach rund 5 Minuten wieder und flüchteten in unbekannte ...

