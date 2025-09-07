Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen - Einbruchversuch in Mehrfamilienhaus
Hattingen (ots)
Am Freitag, den 05.09.2025, zwischen 22.00 Uhr und 23.30 Uhr, versuchen bislang unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses am Ullenkotten aufzuhebeln. Dadurch wird die Hauseingangstür beschädigt. Zutritt zum Haus erhalten die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Der oder die Täter flüchten in unbekannte Richtung.
