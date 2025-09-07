PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruchversuch in Mehrfamilienhaus

Hattingen (ots)

Am Freitag, den 05.09.2025, zwischen 22.00 Uhr und 23.30 Uhr, versuchen bislang unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses am Ullenkotten aufzuhebeln. Dadurch wird die Hauseingangstür beschädigt. Zutritt zum Haus erhalten die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Der oder die Täter flüchten in unbekannte Richtung.

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
