Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang

Stolzenau (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 03.09.2025, kam es gegen 15:30 Uhr in der Grafen-Hoya-Straße in Stolzenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge übersah die siebenjährige Stolzenauerin beim Einfahren in den fließenden Verkehr den von links kommenden Ford S-Max, der von einer 30-Jährigen aus Stolzenau gefahren wurde.

Trotz eines sofort eingeleiteten Ausweichmanövers durch die Pkw-Fahrerin kam es zu einer leichten Berührung zwischen beiden.

Keiner der beiden Verkehrsteilnehmer wurde verletzt.

An dem Pkw und dem Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell