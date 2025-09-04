Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eigentümer von Fundfahrrad gesucht

Drakenburg (ots)

(Gav) Die Polizei Nienburg sucht die Eigentümerin oder den Eigentümer dieses schwarzen Herrenrads der Marke Gudereit, Modell Comfort Edition.

Das Fahrrad wurde am 26.08.2025 in der Balger Straße am Ufer der Weser in Drakenburg aufgefunden.

Der Eigentümer bzw. die Eigentümerin kann das Fahrrad nach Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei Nienburg abholen.

