Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung
Nienburg (ots)
(Gav) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich zwischen Dienstag, den 02.09.2025, 17:00 Uhr, und Mittwoch, den 03.09.2025, gegen 08:30 Uhr, im Rehmenweg in Nienburg ereignete.
Unbekannte Täter durchschnitten einen Spanngurt, wodurch ein Zaunelement gelöst wurde und gegen einen geparkten Wohnanhänger fiel.
Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.
Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.
