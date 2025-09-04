PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Nienburg (ots)

(Gav) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich zwischen Dienstag, den 02.09.2025, 17:00 Uhr, und Mittwoch, den 03.09.2025, gegen 08:30 Uhr, im Rehmenweg in Nienburg ereignete.

Unbekannte Täter durchschnitten einen Spanngurt, wodurch ein Zaunelement gelöst wurde und gegen einen geparkten Wohnanhänger fiel.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

