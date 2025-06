Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln: Nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kappeln (ots)

Am vergangenen Donnerstagmittag (29.05.2025) kam es in Kappeln zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht in diesen Zusammenhang den verursachenden Autofahrer und Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben.

Gegen 14:00 Uhr wurde durch einen Zeugen ein Verkehrsunfall in der Straße Schanze auf Höhe der Hausnummer 11 beobachtet, bei dem der vor ihm fahren PKW Dacia Duster beim Vorbeifahren einen parkenden PKW BMW touchierte. Entgegen der Erwartung des Zeugen, wurde durch den männlichen Fahrer des Dacia (der kurzfristig anhielt und ausstieg) weder eine Nachricht am BMW hinterlassen, noch die Polizei gerufen. Am BMW entstand ein Sachschaden am vorderen linken Kotflügel.

Durch den Zeugen konnte lediglich ein Kennzeichenfragment aus Schleswig abgelesen werden. Den Fahrer konnte er wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 60 Jahre alt - graue Haare - ca. 1,80m groß

Das Polizeirevier Kappeln hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Unfallverursacher und weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04642/9655901 oder per E-Mail an Kappeln.PR@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell