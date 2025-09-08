PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Hemsloh bis Hille (NRW) - Verfolgungsfahrt mit der Polizei ---

Diepholz (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei endete in der Nacht zum Sonntag in Hille (NRW). Der Fahrer eines Pkw mit Anhänger hatte zuvor versucht vor der Polizei zu flüchten. Erst der Anblick eines "Stop Stick" der Polizei brachte ihn zum Anhalten.

Einer Polizeistreife fiel am Samstagabend gegen 23.00 Uhr in Hemsloh ein Pkw mit Anhänger auf, an dem keine Kennzeichen zu sehen waren. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht, sondern versuchte vor der Polizei zu flüchten. Er beschleunigte und fuhr über Straßen und unbefestigte Wege, von Hemsloh über Ströhen und Diepenau bis nach Hille. Hier hatte die Polizei einen "Stop Stick" ausgelegt, um den Flüchtenden zu stoppen. Beim Anblick des Sticks und der Polizei stoppte der Flüchtende und ließ sich widerstandslos festnehmen. Neben dem 22-jährigen Fahrer befanden sich noch ein 15- und ein 16-Jähriger im Fahrzeug. Der 22-Jährige ist nicht im Besitz eines Führerscheines und der Pkw ist nicht zugelassen. Der Anhänger war zuvor entwendet worden. Damit nicht genug, die Polizei fand im Pkw noch eine Schreckschusswaffe und diverses Einbruchwerkzeug. Alle Drei wurden zur Dienststelle verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

