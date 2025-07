Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Höxter (ots)

Auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Brenkhäuser Straße / B 64 in Höxter kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Mercedes A 200 wurde dabei an der linken Seite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Der Mercedes stand am Freitag, 25. Juli, von 14.20 Uhr bis etwa 15.05 Uhr, auf dem Parkplatz. Hinweise werden unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegengenommen. /TT

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell