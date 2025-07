Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Reiterin stürzt vom Pferd - Polizei bitte Radfahrer um Kontaktaufnahme

Höxter (ots)

Am Mittwochabend, 23. Juli, kam es in Höxter-Bödexen zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall, bei dem eine Reiterin leicht verletzt wurde. Die Polizei Höxter bittet zwei bislang unbekannte Radfahrer, sich zur Verfügung zu stellen. Gegen 18:30 Uhr war eine 26-jährige Reiterin aus Bad Pyrmont mit ihrem Pferd auf dem Wittelweg in Richtung Wald unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kamen ihr dort zwei männliche Fahrradfahrer entgegen. Das Pferd scheute offenbar beim Anblick der Radfahrer. Diese reduzierten daraufhin ihre Geschwindigkeit. Beim Passieren verlor die Reiterin das Gleichgewicht und stürzte vom Pferd. Die beiden Radfahrer reagierten umsichtig, setzten einen Notruf ab und informierten die Rettungskräfte. Anschließend setzten sie ihre Fahrt jedoch fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die 26-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Pferd blieb unverletzt und wurde von einer Bekannten der Reiterin betreut. Die Polizei Höxter bittet nun die beiden Radfahrer, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegengenommen./rek

