Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Pedelec-Fahrer schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Ein 34-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montagmorgen gegen 06.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kirchweyher Straße / Im Mühlengrunde schwer verletzt worden.

Der 35-jährige Fahrer eines Transporters befuhr die Straße Im Mühlengrunde und wollte nach rechts auf die Kirchweyher Straße in Richtung Bremen einbiegen. Hierbei übersah er den Pedelec-Fahrer, der auf der Kirchwehyer Straße ebenfalls in Richtung Bremen unterwegs war. Beide kollidierten und der 34-Jährige stürzte mit seinem Pedelec. Er erlitt schwere Verletzungen, musste vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

