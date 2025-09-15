Polizei Hamburg

POL-HH: 250915-5. Öffentlichkeitsfahndung nach 80-jähriger Frau aus Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Zeit: seit 14.09.2025, 16:00 Uhr; Ort: Hamburg-St. Pauli, Lerchenstieg

Seit Sonntagnachmittag wird die 80-jährige Dagmar Gabriele Carin Fedder aus Hamburg-St. Pauli vermisst. Die Polizei Hamburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe und sucht öffentlich mit einem Foto nach der Seniorin.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ Frau Fedder am Sonntagnachmittag ihre Wohneinrichtung im Lerchenstieg und kehrte anschließend nicht zurück. Seitdem gilt sie als vermisst.

Frau Fedder ist sprachbehindert und orientierungslos. Zudem neigt sie dazu, Reste abgestellter alkoholischer Getränke zu konsumieren.

Die bisherigen Suchmaßnahmen, bei denen unter anderem auch ein Personenspürhund eingesetzt wurde, führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Daher hat ein Richter des Amtsgerichts eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto angeordnet.

Frau Fedder wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 80 Jahre - etwa 165-170 cm groß - schlank - graue, kurze Haare - Bekleidung unbekannt - hält häufig Bauklötze in der Art von "LEGO-Steinen" in der Hand

Die Ermittlungen werden vom zuständigen Landeskriminalamt der Region Mitte 1 (LKA 111) geführt.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau Fedder geben können oder sie gesehen haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789, bei einer Polizeidienststelle oder über den Polizeinotruf 110 zu melden.

