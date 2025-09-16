Polizei Hamburg

POL-HH: 250916-2. Zeugenaufruf nach versuchtem schweren Raub mit Schusswaffe auf eine Tankstelle in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.09.2025, 21:30 Uhr; Tatort: Hamburg-Billstedt, Schiffbeker Weg

Gestern Abend haben drei bislang unbekannte Täter versucht, eine Tankstelle in Hamburg-Billstedt zu überfallen. Die Polizei Hamburg bittet Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten drei maskierte Männer den Verkaufsraum der Tankstelle und forderten einen 42-jährigen Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld auf.

Der Mitarbeiter schlug dem Täter die Waffe aus der Hand, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Räubern, dem Angestellten und einem weiteren 21-jährigen Mitarbeiter kam.

Im Verlauf des Geschehens erlitt der 42-Jährige eine Gesichtsverletzung sowie eine Schnittwunde am Bein, mutmaßlich durch einen Schlag mit einer Machete. Er wurde später von einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei Maskierten flüchteten anschließend in Richtung Dringsheide.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen und Zivilfahndern führte bislang nicht zur Festnahme der Flüchtigen, die wie folgt beschrieben werden können:

Täter 1

- männlich - 18 bis 23 Jahre alt - circa 180 cm groß - pummelige Figur - bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Hose

Täter 2

- männlich - 18 bis 23 Jahre alt - etwa 185-190 cm groß - schlanke Figur - Locken - dunkler Trainingsanzug

Täter 3

- männlich - 18 bis 23 Jahre alt - circa 185 cm groß - schlanke Figur - dunkle Kleidung

Die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort wurden vom Dauerdienst des Landeskriminalamts (LKA 26) übernommen. Dabei konnte auch die mutmaßliche Schusswaffe, eine Schreckschusswaffe, sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen werden nun vom zuständigen Raubdezernat der Region Mitte II (LKA 164) fortgeführt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

