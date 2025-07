POL-PPWP: Ermittlungen wegen sexueller Nötigung auf dem Brunnenfest

Kaiserslautern (ots) - Ein Stadtbewohner musste die Nacht zu Samstag in einer Zelle der Polizei verbringen. Hierzu kam es, als der 21-Jährige am Freitag gegen 23 Uhr am Schillerplatz kontrolliert wurde. Bei dem jungen Mann fanden die Ordnungshüter eine größere Menge Drogen und einen entsprechenden Geldbetrag. Da der Verdacht bestand, dass der Kontrollierte mit den Betäubungsmitteln Handel treibt, stellten die Beamten ...

mehr