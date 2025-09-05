PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: schwerer Verkehrsunfall auf der B53 Höhe Briedel

Briedel, B53 (ots)

Am 05.09.25 um 15:40 Uhr kam es auf der B53 Höhe Briedel zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Wohnmobil. Es gibt mehrere Verletzte. Die B53 bleibt bis auf Weiteres zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Telefon: 06542-98670
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

