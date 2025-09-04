Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Grabtafeln der Kriegsgräberstätte Daleiden

Daleiden (ots)

Unbekannte Täter haben am Ehrenfriedhof (Kriegsgräberstätte)in Daleiden 47 Grabtafeln aus Sandstein entwendet. Diese wurden vorübergehend an der Zufahrt zur Kriegsgräberstätte gelagert. Die Grabtafeln sind flach, aus Sandstein und tragen eingraviert die Aufschrift von gefallenen Soldaten. Der Diebstahl hat sich vermutlich schon im Juli 2025 ereignet.

Wer Hinweise zum Verbleib der Grabtafeln oder zum Täter geben kann, setze sich bitte mit der Polizei in Prüm in Verbindung.

