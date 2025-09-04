Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht am Rewe Jan Müller in Bitburg

Bitburg (ots)

Am Donnerstag, den 04.09.2025, wurde zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Jan Müller in der Mötscher Straße in Bitburg ein geparkter, schwarzer BMW am Heck der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne den Vorfall bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell