POL-HH: 250917-2.Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Kradfahrer in Hamburg-Veddel

Unfallzeit: 17.09.2025, 11:55 Uhr

Unfallort: Hamburg-Veddel, Veddeler Markplatz

Heute Mittag ist bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Veddel ein Fahrer eines Kleinkraftrades lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wartete der 31-jährige Fahrer eines Mopeds (Simson) in der linken Linksabbiegerspur (Richtung Prielstraße) vor einem Lkw eines 53-jährigen Fahrers an einer roten Ampel. Als die Lichtzeichenanlage auf Grünlicht wechselte, fuhr der 53-jährige Deutsche an und erfasste dabei mit seinem Sattelzug den Zweiradfahrer, der daraufhin stürzte und sich lebensgefährlich verletzte.

Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den 31-Jährigen vor Ort und transportierten ihn unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfall-Team der Verkehrsdirektion (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme und wurde vor Ort auch durch Polizistinnen und Polizisten der Dienstgruppe Schwerlast (VD 4) unterstützt. Darüber hinaus wurde zur Unfallrekonstruktion ein Sachverständiger hinzugezogen und eine Drohne eingesetzt.

Die Ermittlungen werden von der zuständigen Verkehrsdirektion Süd (VD 42) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 56789 oder bei einer Polizeidienstelle zu melden.

