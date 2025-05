Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldung über Sachbeschädigungen an Pkw und eine Unfallflucht mit Zeugenaufruf

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Beschädigung von Fahrzeugen in der Stettiner Straße in Bad Hersfeld - Zeugen gesucht:

In der Nacht von Freitag (02.05.) auf Samstag (03.05.) kam es in der Stettiner Straße in Bad Hersfeld zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. Ein oder mehrere, bisher unbekannte Täter zerkratzten hierbei vermutlich mit einem spitzen Gegenstand knapp ein Dutzend Pkw, teilweise auf mehreren Bauteilen. Der Gesamtschaden wird auf circa 22.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/932-0, mit jeder anderen Polizeidienststelle oder der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Pkw in Bad Hersfeld angefahren und entfernt - Zeugen gesucht:

Am späten Samstagvormittag (03.05.), in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 11.37 Uhr, wurde ein grauer Skoda Superb eines 57-Jährigen aus Bad Hersfeld, der gegenüber einem Fitnessstudio im Seilerweg abgestellt war, beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes streifte vermutlich ein neben dem Skoda geparktes Fahrzeug diesen beim Ausparken. Der oder die Verursacher(in) entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, mit jeder anderen Polizeidienststelle oder der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Spiegel am Fahrzeug in Bad Hersfeld abgetreten - Festnahme:

Ein Randalierer hat am Samstagnachmittag (03.05.) in der Straße "Am Steffen" lauthals auf der Straße herum geschrien und an einem Pkw einen Außenspiegel abgetreten. Aufmerksame Nachbarn konnten den Randalierer detailliert beschreiben. So gelang es den eingesetzten Polizeistreifen wenig später, den Täter in Tatortnähe festzunehmen.

