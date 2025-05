Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Heringen

Fulda (ots)

Heringen. Am Freitag, dem 02. Mai 2025, gegen 20.15 Uhr, befuhr ein sechsjähriger Junge mit seinem Fahrrad die Rhönstraße in Richtung Schillerstraße, auf welcher sich eine 18-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW befand. Das Kind fuhr in den Kreuzungsbereich ein, stieß gegen den vorfahrtberechtigten PKW und stürzte. Der Junge wies keine sichtbaren Verletzungen auf, wurde jedoch zur weiteren Abklärung durch Rettungskräfte ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3100 Euro.

