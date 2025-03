POL-KI: 250327.2 Noer: 43-Jährige aus Noer vermisst

Kiel (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Altstadt zu mehreren Schüssen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort. Die Hintergründe sind zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Gegen 01:20 Uhr informierte eine Frau die Polizei, dass sie von Schussgeräuschen geweckt worden sei und im Anschluss eine beschädigte Scheibe ihres Hotelzimmers in der Flämische Straße bemerkt habe. ...

mehr