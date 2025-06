Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim) Geschwindigkeitsmessungen

Meckenheim (ots)

Raser ins Visier genommen hat die Polizei Haßloch am Mittwochmittag (11. Juni, 12:15 h) in Meckenheim. 30 km/h sind derzeit baustellenbedingt in der Rödersheimer Straße erlaubt. Zwölf Geschwindigkeitsverstöße registrierten Beamten in einer Dreiviertelstunde. Mit gemessenen 66 km/h war eine 25-Jährige aus einer benachbarten Gemeinde am schnellsten unterwegs. Sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von 260.- Euro, 2 Punkte und ein Fahrverbot. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.

