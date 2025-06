Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl mit hohem Sachschaden

Grünstadt (ots)

Zwischen dem 07.06.2025 um 17 Uhr und dem 08.06.2025 um 23 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Heizungs- und Sanitärfirma in Grünstadt. Der unbekannte Täter öffnete gewaltsam die Eingangstür mit einem Hebelwerkzeug und gelangte so in das Objekt. Dort entwendete er zahlreiche Akkuschauber und einige Elektrogeräte. Anschließend verließ der Täter mit dem Diebesgut unerkannt die Tatörtlichkeit. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Grünstadt unter Tel. 06321 93120 oder per Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

