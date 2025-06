Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kirchheim (ots)

Am Sonntag, den 08.06.2025, kam es zwischen 14 Uhr und 16 Uhr in der Bissersheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr die Bissersheimer Straße in Fahrtrichtung Bahnhof entlang und beschädigte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Toyota Yaris. Durch den Unfall wurde die linke Fahrzeugseite des Toyota stark beschädigt. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Grünstadt unter Tel. 06321 93120 oder per Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell