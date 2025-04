THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

THW LVBEBBST: Bootsführer-Ausbildung mit großer Einsatzübung in Tangermünde

Tangermünde/Berlin. Insgesamt rund 60 THW-Einsatzkräfte des Landesverbands Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt beteiligten sich mit zehn Booten an einem Übungswochenende auf der Elbe bei Tangermünde. Ziel der Veranstaltung war die praxisnahe Schulung und Weiterentwicklung der Einsatzbereitschaft der Fachgruppe Wassergefahren. Diese kommt bei vielfältigen Situationen in den Einsatz, etwa bei Hochwasser, als Unterstützung bei Brückenbau oder bei Rettungsaktionen auf Gewässern. Den Abschluss bildete ein spektakuläres Übungsszenario mit dem simuliertem Brand eines Schiffes.

An der Ausbildung beteiligten sich sechs THW-Ortsverbände, unterstützt durch die Freiwillige Feuerwehr Tangermünde, die freiwilligen Feuerwehren Buch und Bölsdorf sowie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Tangermünde. An verschiedenen Übungseinheiten und Szenarien wurden Einsatztechniken geübt, darunter das Retten von Personen aus dem Wasser, das Tiefenloten in flachen und unbekannten Gewässern und die Durchführung koordinierter Bootsmanöver.

Bei der simulierten Brandübung kamen die THW-Einsatzkräfte mit Booten zur Übungsstelle, wo die Feuerwehr Tragkraftspritzen auf THW-Boote verlud. Mit dieser Unterstützung übernahm die Feuerwehr die Brandbekämpfung auf dem Wasser und löschte das simulierte Feuer effektiv. Parallel dazu führten die THW-Kräfte weitere Aufgaben wie die Evakuierung von Personen mittels Boot und das Abschleppen eines havarierten Bootes durch.

Die Fachgruppe Wassergefahren des THW ist auf vielfältige Einsatzoptionen spezialisiert. Sie kommt insbesondere bei Rettungsmaßnahmen auf Gewässern, der Sicherung von Deichen, dem Bau von schwimmenden Arbeitsplattformen und Brücken sowie beim Transport von Personen und Gütern auf dem Wasser zum Einsatz. Darüber hinaus verfügt sie über Kompetenzen in der Unterwassererkundung und der Bergung von Sachwerten. In Sachsen-Anhalt hat sich die Fachgruppe bei verschiedenen Einsätzen bewährt, etwa während des Hochwassers 2013, bei dem umfassende Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

