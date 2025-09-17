Polizei Hamburg

POL-HH: 250917-1. Verkehrshinweis anlässlich einer 55-Stunden-Sperrung der BAB 1 und weiteren Veranstaltungen im Hamburger Stadtgebiet

Hamburg (ots)

Am kommenden Wochenende wird die BAB 1 zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Billstedt und dem Autobahndreieck Norderelbe gesperrt. Zudem finden mehrere Demonstrationen in der Hamburger Innenstadt sowie ein Fußball-Bundesligaspiel im Volksparkstadion (Bahrenfeld) statt. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

a) Es werden notwendige Sanierungsarbeiten am Tunnel Moorfleet sowie Ausbesserungen an der Asphaltdeckschicht durchgeführt. Darüber hinaus werden Arbeiten an der Norderelbbrücke durchgeführt.

Während der Sperrung stehen Autofahrerinnen und Autofahrern Umleitungen zur Verfügung, näheres hierzu ist auf der Homepage der Autobahn GmbH unter: https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/verkehrsmeldung/a1-wochenend-vollsperrung-zwischen-der-as-hh-billstedt-33-und-dem-ad-norderelbe-vom-1909-2200uhr-22092025-500-uhr-arbeiten-der-deutschen-bahn-am-tunnel-moorfleet zu entnehmen.

b) Für Samstagnachmittag sind mehrere Aufzüge und Versammlungen in der Hamburger Innenstadt angemeldet worden. Im Umfeld der Demonstrationen sind daher vorübergehende Sperrmaßnahmen erforderlich.

Darüber hinaus empfängt der Hamburger SV den 1. FC Heidenheim um 15:30 Uhr zu seinem zweiten Saisonheimspiel im Volksparkstadion (Bahrenfeld).

Um die zu erwartenden Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten, bittet die Polizei, insbesondere im Bereich der Innenstadt und im Hamburger Westen, auf den schienengebundenen ÖPNV auszuweichen. Sollte das nicht möglich sein, wird gebeten, die Bereiche weiträumig zu umfahren und mehr Zeit einzuplanen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:

https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/polizeimeldungen-414586

