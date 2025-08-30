PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht Leinefelde

Nordhausen (ots)

Am 29.08.2025 kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz der "Mc Donalds"-Filiale in Leinefelde / Am Kahrenberg 1 mit einen dort ordnungsgemäß in einer Parkfläche abgestellten roten Pkw Skoda Superb. Dieser wurde dabei erheblich an der Fahrerseite beschädigt (ca. 1.500,-EUR Schaden). Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

