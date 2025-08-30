LPI-NDH: Unfallflucht Leinefelde

Uder (ots) - Am Freitagabend zeigte ein 41-Jähriger den Diebstahl seines Fahrrades auf der Dienststelle der PI Eichsfeld an. Das Fahrrad wurde im Laufe des Tages vor einem Mehrfamilienhaus in Uder entwendet. Auf dem Nachhauseweg von der Anzeigenerstattung erblickte der Eigentümer dann fahrenderweise sein zuvor gestohlenes Fahrrad mit einer männlichen Person. Die schnell vor Ort eintreffenden Polizeibeamten konnten die männliche Person auf dem Fahrrad stellen. Es handelte ...

