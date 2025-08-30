Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfallflucht Leinefelde
Nordhausen (ots)
Am 29.08.2025 kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz der "Mc Donalds"-Filiale in Leinefelde / Am Kahrenberg 1 mit einen dort ordnungsgemäß in einer Parkfläche abgestellten roten Pkw Skoda Superb. Dieser wurde dabei erheblich an der Fahrerseite beschädigt (ca. 1.500,-EUR Schaden). Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle.
