Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Renitente, alkoholisierte Radfahrerin

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Wilhelmstraße in Heilbad Heiligenstadt fiel den Beamten der PI Eichsfeld gegen 22:30 Uhr eine weibliche Radfahrerin auf, welche augenscheinlich alkoholisert am Straßenverkehr teilnahm. Der Verkehrskontrolle versuchte sich diese durch Flucht zu entziehen. Die 60-jährige Frau konnte jedoch im Rahmen der Nacheile gestellt werden. Hier leistete diese Widerstand gegen die Polizeibeamten und verletzte diese leicht. Einen Atemalkoholtest verweigerte diese, sodass sie zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht wurde. Im Anschluss wurde die Weiterfahrt untersagt und die Radfahrerin aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Durch ihr renitentes Verhalten wird sich die Frau nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sondern auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell