Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall gesucht

Soest (ots)

Am 17.05.2025 kam es gegen 19:55 Uhr zu einem Unfallgeschehen in der Jakobistraße, etwa in Höhe der Hausnummer 62. Eine vierköpfige Personengruppe war fußläufig auf dem Gehweg in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihnen ein Radfahrer und eine Radfahrerin entgegenkamen. Als die Radfahrerin die Personengruppe passierte, geriet sie mit ihrem Lenker an den Unterarm eines 61-jährigen Fußgängers aus der Personengruppe. Infolge der Berührung verlor die Radfahrerin das Gleichgewicht und stürzte auf die Fahrbahn. Der Soester Fußgänger erlitt leichte Verletzungen am Unterarm. Nach dem Unfall entfernten sich die Radfahrerin und ihr Begleiter vom Unfallort. Die Fußgänger setzten ihren Weg fort und informierten im Nachgang die Polizei zwecks Unfallaufnahme. Die Radlerin wird wie folgt beschrieben: - etwa 17 bis 19 Jahre alt, dunkle lange Haare, bekleidet mit einem weißen Oberteil. Sie war mit einem grauen Trekkingrad der Marke "Cube" unterwegs. Die Radfahrerin und/oder Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell