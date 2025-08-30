Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht auf dem E-Scooter
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Am Abend des 29.08.2025 kontrollierten die Beamten in Heilbad Heiligenstadt, Dürerstraße einen 25-jährigen E-Scooterfahrer, da an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war und der Fahrzeugführer unter dem Einflusss von Betäubungsmitteln stand. Es folgte eine gerichtsverwertbare Blutentnahme und die Untersagungung der Weiterfahrt. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Fahren unter berauschenden Mitteln und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.
