Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Über die hintere Tür eines Transporters verschafften sich in der Heidener Straße unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag gewaltsam Zutritt zum Fahrzeuginneren. Die Unbekannten entwendeten zwischen 16 Uhr und 8 Uhr diverses Werkzeug der Marke Makita. Welche weiteren Gegenstände entwendet ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf 300 Euro geschätzt.

Personen, die den Diebstahl der die Täter beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0225125

