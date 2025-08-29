PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Holzdampflok mit verfassungswidrig Symbolen beschmiert - Wer kann Hinweise geben?

Harztor (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde der Polizei bekannt gemacht, dass unbekannte Täter auf dem Galgenberg die dortige Harzer Holzdampflok (Stempelstelle 99 der Harzer Wandernadel) beschmierten. An dem beliebten Ausflugsziel wurden mehrere etwa 10 x 10 cm große Hakenkreuze mit einem schwarzen Permanentmarker aufgetragen.

Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten entsprechende Ermittlungen ein und sicherten vor Ort Spuren. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0224602

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 12:00

    LPI-NDH: Fahrzeug zerkratzt

    Geismar (ots) - Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung leitete die Polizei im Eichsfeld am Donnerstagnachmittag ein. Derzeit Unbekannte beschädigten einen abgeparkten Pkw im Zeitraum zwischen Mittwoch, 10.15 Uhr, und Donnerstag, 14.30 Uhr, in der Bebendorfer Straße. Die Täter verursachten einen etwa 20 cm langen Kratzer auf der Beifahrerseite des Autos. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:56

    LPI-NDH: Verkehrsunfall nach Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen!

    Bad Frankenhausen (ots) - Die Landstraße 1172, von Bad Frankenhausen kommend in Richtung Esperstedt, befuhr am Donnerstagabend ein Renault. Gegen 21.15 Uhr endete seine Fahrt im Gleisbett. Ursächlich hierfür war das Überholmanöver eines silberfarbenen BMWs. Dieser überholte den Renault-Fahrer im Überholverbot. Der Mann erschreckte sich, kam in der weiteren Folge ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 08:29

    LPI-NDH: Aufmerksame Bürger alarmieren Polizei

    Nordhausen (ots) - In der vergangenen Nacht meldete eine aufmerksame Bürgerin in Nordhausen ihre Wahrnehmung, dass sich zu Mitternacht mehrere Personen auf dem Dach eines Supermarktes aufhielten. Die Frau hatte ein verdächtiges Hantieren mit Taschenlampen in den Zusammenhang mit einem möglichen Einbruch gebracht. Sofort rückte die Nordhäuser Polizei mit zahlreichen Kräften in die Töpferstraße aus, um den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren