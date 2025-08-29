Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Holzdampflok mit verfassungswidrig Symbolen beschmiert - Wer kann Hinweise geben?

Harztor (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde der Polizei bekannt gemacht, dass unbekannte Täter auf dem Galgenberg die dortige Harzer Holzdampflok (Stempelstelle 99 der Harzer Wandernadel) beschmierten. An dem beliebten Ausflugsziel wurden mehrere etwa 10 x 10 cm große Hakenkreuze mit einem schwarzen Permanentmarker aufgetragen.

Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten entsprechende Ermittlungen ein und sicherten vor Ort Spuren. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0224602

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell