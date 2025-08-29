Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufmerksame Bürger alarmieren Polizei

Nordhausen (ots)

In der vergangenen Nacht meldete eine aufmerksame Bürgerin in Nordhausen ihre Wahrnehmung, dass sich zu Mitternacht mehrere Personen auf dem Dach eines Supermarktes aufhielten. Die Frau hatte ein verdächtiges Hantieren mit Taschenlampen in den Zusammenhang mit einem möglichen Einbruch gebracht. Sofort rückte die Nordhäuser Polizei mit zahlreichen Kräften in die Töpferstraße aus, um den möglichen Tätern habhaft zu werden. Bei der Prüfung stellte sich allerdings heraus, dass Reparaturarbeiten an der Kühlung durchgeführt wurden und deshalb die Aggregate auf dem Dach der Kaufhalle geprüft werden mussten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell