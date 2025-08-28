PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut E-Bikes aus Keller entwendet

Nordhausen (ots)

Erneut kam es in einem Mehrfamilienhaus zu einem polizeilichen Einsatz nach einem Kellereinbruch. Diesmal gelangten unbekannte Täter in der Blödaustraße in ein Tiefgeschoss und öffneten einen Keller gewaltsam. Aus dem Inneren wurden zwei Pedelecs der Marke Cube, sowie ein Kompressor und diverses Campingzubehör entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 5000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 13 Uhr.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und suchen nach Zeugen. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0224592

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

