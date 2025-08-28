Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Frontaler Zusammenstoß - zwei Personen verletzt
Kreuzebra (ots)
Der Fahrzeugführer eines Toyota befuhr am Donnerstag die Landstraße 1005 von Kreuzebra kommend in Richtung Dingelstädt. Am Ausgang einer langgezogenen Rechtskurve kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte gegen 12.50 Uhr frontal mit einem entgegenkommenden Opel. In der Folge des Aufpralls wurden beide Pkw auf das angrenzende Feld geschleudert und waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführer der beteiligten Pkw blieben unverletzt. Die jeweiligen Beifahrer wurden verletzt und in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert.
