LPI-NDH: Frontaler Zusammenstoß - zwei Personen verletzt

Kreuzebra (ots)

Der Fahrzeugführer eines Toyota befuhr am Donnerstag die Landstraße 1005 von Kreuzebra kommend in Richtung Dingelstädt. Am Ausgang einer langgezogenen Rechtskurve kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte gegen 12.50 Uhr frontal mit einem entgegenkommenden Opel. In der Folge des Aufpralls wurden beide Pkw auf das angrenzende Feld geschleudert und waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführer der beteiligten Pkw blieben unverletzt. Die jeweiligen Beifahrer wurden verletzt und in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 28.08.2025 – 15:39

    LPI-NDH: Einbrecher entpuppen sich als Windböen

    Nordhausen (ots) - In einem Baumarkt in der Halleschen Straße hegten Mitarbeiter am Donnerstagmorgen den Verdacht, dass Einbrecher versuchten in eine Lagerstätte heimzusuchen. Dem ersten Anschein nach wurde jedoch nichts entwendet. Bei der Überprüfung durch Beamter des Inspektionsdienstes Nordhausen konnte festgestellt werden, dass die Bauzäune den Windböen des Gewitters am Vorabend nicht stand hielten. Rückfragen ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 15:38

    LPI-NDH: Kollision im Kreisverkehr

    Nordhausen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 11 Uhr an einem Kreisverkehr in der Neustadtstraße. Beim Einfahren beachtete ein Fahrzeugführer nicht den bereits in dem Kreisverkehr befindlichen Pkw, sodass es zur Kollision kam. Hierdurch wurde niemand verletzt. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden im hohen vierstelligen Bereich. Bei der Unfallaufnahme wurde einem Beteiligten festgestellt, dass dieser womöglich nicht mehr in der Lage ist ein ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 15:38

    LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Mann stirbt bei Wohnhausbrand

    Neustadt/Harz (ots) - Am Donnerstag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Brand eines Wohnhauses in Neustadt/Harz. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6105719 Am Vormittag kamen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Einsatz, um nach der Brandursache zu ermitteln. Hier konnte festgestellt werden, dass es durch ein elektrisches Gerät zu einem Brand in dem Haus kam. Bei dem ...

    mehr
