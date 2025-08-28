Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision im Kreisverkehr

Nordhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 11 Uhr an einem Kreisverkehr in der Neustadtstraße. Beim Einfahren beachtete ein Fahrzeugführer nicht den bereits in dem Kreisverkehr befindlichen Pkw, sodass es zur Kollision kam. Hierdurch wurde niemand verletzt. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden im hohen vierstelligen Bereich. Bei der Unfallaufnahme wurde einem Beteiligten festgestellt, dass dieser womöglich nicht mehr in der Lage ist ein Kraftfahrzeug sicher zu führen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

