PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision im Kreisverkehr

Nordhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 11 Uhr an einem Kreisverkehr in der Neustadtstraße. Beim Einfahren beachtete ein Fahrzeugführer nicht den bereits in dem Kreisverkehr befindlichen Pkw, sodass es zur Kollision kam. Hierdurch wurde niemand verletzt. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden im hohen vierstelligen Bereich. Bei der Unfallaufnahme wurde einem Beteiligten festgestellt, dass dieser womöglich nicht mehr in der Lage ist ein Kraftfahrzeug sicher zu führen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 15:38

    LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Mann stirbt bei Wohnhausbrand

    Neustadt/Harz (ots) - Am Donnerstag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Brand eines Wohnhauses in Neustadt/Harz. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6105719 Am Vormittag kamen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Einsatz, um nach der Brandursache zu ermitteln. Hier konnte festgestellt werden, dass es durch ein elektrisches Gerät zu einem Brand in dem Haus kam. Bei dem ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 12:35

    LPI-NDH: E-Scooter-Fahrer von Lkw erfasst

    Mühlhausen (ots) - Leichte Verletzungen trug am Mittwochnachmittag ein 18-Jähriger E-Scooter-Fahrer von einem Unfall davon. Beim Queren der des Kilinasgraben an einer Fußgängerampel wurde der junge Mann aus noch ungeklärter Ursache gegen 16.30 Uhr von einem Lkw erfasst. Der Mann fiel in Folge der Kollision auf den Asphalt und verletzte sich. Er wurde anschließend in ein Klinikum zur weiteren Behandlung gebracht. ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 12:34

    LPI-NDH: Raubüberfall auf Spielhalle

    Nordhausen (ots) - Wegen einer schweren räuberischen Erpressung ermittelt die Kriminalpolizei seit den frühen Morgenstunden in Nordhausen. Gegen 04.15 Uhr betraten zwei vermummte Personen die Spielhalle in der Bochumer Straße und verlangten die Herausgaben von Bargeld von den Angestellten mit einem vorgehaltenen waffenähnlichen Gegenstand. An die unbekannten Täter wurde Bargeld in derzeit unbekannter Höhe, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren