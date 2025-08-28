Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Raubüberfall auf Spielhalle

Nordhausen (ots)

Wegen einer schweren räuberischen Erpressung ermittelt die Kriminalpolizei seit den frühen Morgenstunden in Nordhausen. Gegen 04.15 Uhr betraten zwei vermummte Personen die Spielhalle in der Bochumer Straße und verlangten die Herausgaben von Bargeld von den Angestellten mit einem vorgehaltenen waffenähnlichen Gegenstand. An die unbekannten Täter wurde Bargeld in derzeit unbekannter Höhe, vermutlich im vierstelligen Bereich, herausgegeben. Mit der Beute entfernten sich die Täter in Richtung der Pestalozzistraße.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

- beide männlich - etwa 170 cm groß - korpulent - ausländischer Phänotyp - gebrochenes Deutsch - dunkle Kleidung - maskiert

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0223908

