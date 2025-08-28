PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Raubüberfall auf Spielhalle

Nordhausen (ots)

Wegen einer schweren räuberischen Erpressung ermittelt die Kriminalpolizei seit den frühen Morgenstunden in Nordhausen. Gegen 04.15 Uhr betraten zwei vermummte Personen die Spielhalle in der Bochumer Straße und verlangten die Herausgaben von Bargeld von den Angestellten mit einem vorgehaltenen waffenähnlichen Gegenstand. An die unbekannten Täter wurde Bargeld in derzeit unbekannter Höhe, vermutlich im vierstelligen Bereich, herausgegeben. Mit der Beute entfernten sich die Täter in Richtung der Pestalozzistraße.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

   - beide männlich
   - etwa 170 cm groß
   - korpulent
   - ausländischer Phänotyp
   - gebrochenes Deutsch
   - dunkle Kleidung
   - maskiert

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0223908

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 12:34

    LPI-NDH: Ermittlungen nach Auseinandersetzung

    Sonderhausen (ots) - Im Schlossparkt kam es am Mittwoch gegen 18 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 23 und 24 Jahren. Im Zuge der Streitigkeit nutzte vermutlich einer der Männer ein Tierabwehrspray und verletzte seinen Kontrahenten. Bei Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser zeigten sich die Tatbeteiligten wenig kooperativ, sodass die Blutprobenentnahme ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 12:33

    LPI-NDH: Unwetter zwingt Baum in die Knie

    Harzungen (ots) - Auf der Landstraße 1037 kam am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr, bedingt durch ein Gewitter, ein Baum zum Liegen. Für Etwa eine Stunde kam es aufgrund der Beseitigung zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 22.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Zu Verkehrsunfällen kam es auf Verbindungsstraße zwischen Niedersachswerfen und Harzungen nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:39

    LPI-NDH: Auto beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

    Mühlhausen (ots) - Wie der Polizei am Mittwoch gegen 14.25 Uhr bekannt gemacht wurde, beschädigten unbekannte Täter ein Fahrzeug in der Holzstraße. Die Vandalen zerstörten mittels unbekannten Tatmittel die Frontscheibe des Autos. Der entstandene Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und sicherten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren