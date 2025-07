FW-MH: Feuer im alten VHS-Gebäude

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Gegen 2 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Brand in der alten VHS an der Bergstraße. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, daraufhin wurden zunächst der Führungsdienst und der Löschzug der Feuerwache 1 zur Bergstraße entsandt. Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte eine massive Verrauchung des kompletten Gebäudes fest, daher wurden der Löschzug der Feuerwache 2 sowie beide Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr nachalarmiert.

Das Feuer konnte nach entsprechender Suche lokalisiert und gelöscht werden. Ein Feuer war aus noch ungeklärter Ursache in einer Elektrounterverteilung ausgebrochen und hatte sich bis in die Zwischendecke gefressen, ganze Kabelstränge wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen.

An einer Stelle des Gebäudes wurden Einbruchspuren entdeckt, ob ein Zusammenhang mit dem Brand besteht ermittelt die Kriminalpolizei. Da nicht klar war ob sich evtl. noch Personen im Gebäude befanden wurde das komplette Gebäude abgesucht, aber niemand gefunden. Parallel wurden intensive maschinelle Lüftungsmaßnahmen vorgenommen, um den Rauch aus dem Gebäude zu bekommen, dies gestaltete sich allerdings sehr schwierig und dauerte bis in die frühen Morgenstunden an.

