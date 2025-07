Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brennender Sperrmüll im Ortsteil Eppinnghofen und ausgebrannter Wohnwagen in Mintard - keine Verletzten

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Sonntagvormittag wurde die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 11.52 Uhr zu einem Brand auf der Sandstraße im Ortsteil Mülheim-Eppinghofen alarmiert. Aus ungeklärter Ursache brannte auf einem Gehweg abgelegter Sperrmüll, der unmittelbar neben einem Hauszugang lag. Das Feuer hatte sich bereits auf ein vor dem Gebäude parkendes Fahrzeug ausgebreitet. Durch geöffnete Treppenraumfenster kam es zudem zu einer Rauchausbreitung in das Gebäude, und bereits im Nachbargebäude wurden aufgrund der Wärmestrahlung Fenster im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss zerstört. Vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte forderte ein zufällig vor Ort anwesender Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes die Anwohner des Hauses auf, ihre Fenster zu schließen. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und führte eine Kontrolle der betroffenen Wohnungen und Räumlichkeiten durch. Nachdem der Treppenraum sowie die weiteren betroffenen Bereiche mithilfe eines Hochleistungslüfters rauchfrei gemacht wurden, ist die Einsatzstelle nach etwa einer Stunde an die Polizei übergeben worden. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Während des Einsatzes kam es im Bereich der Sandstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Feuerwehr Mülheim war mit einem Löschzug, einem Führungsfahrzeug und einem Rettungswagen der Johanniter-Unfall-Hilfe im Einsatz.

Um 16.02 Uhr wurde der Leitstelle ein brennendes Fahrzeug in Mülheim-Mintard gemeldet. Die eingesetzten Einsatzkräfte fanden vor Ort einen brennenden Wohnwagen vor, der bereits vollständig niedergebrannt war. Durch das Feuer wurde ein dahinter geparkter Kleinwagen schwer beschädigt. Nachdem das Feuer gelöscht war, hat die Feuerwehr die Einsatzstelle nach etwa 40 Minuten an die Polizei übergeben. Personen wurden hier ebenfalls nicht verletzt. Für die Dauer des Einsatzes war die Mintarder Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (RÜ)

