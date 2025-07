Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Badeunfall an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am frühen Montagabend wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Wasserrettungseinsatz im Bereich der Innenstadt alarmiert. Ersten Meldungen zufolge war eine Person nach einem Sprung von der Schlossbrücke in die Ruhr nicht mehr an die Wasseroberfläche gekommen.

Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zuvor zwei Personen von der Schlossbrücke gesprungen, wobei eine Person unterging. Zufällig anwesende Personen auf einem Tretboot hatten bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte Zivilcourage bewiesen, waren nach der vermissten Person getaucht und hatten diese versucht zu lokalisieren.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr begaben sich umgehend ins Wasser und retteten die Person an das Ufer. Bereits während der Rettung aus dem Wasser begannen die Einsatzkräfte mit ersten lebensrettenden Maßnahmen.

An Land übernahm der Rettungsdienst mit einem Notarzt die weiterführende medizinische Versorgung. Die gerettete Person wurde unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus transportiert. Zur Betreuung von Augenzeugen und weiteren Betroffenen wurden die Notfallseelsorge und die Polizei zur Einsatzstelle beordert.

Neben dem Wasserrettungszug der Feuerwehr Mülheim war auch die DLRG im Einsatz. Die zuständige Polizeibehörde hat die weiteren Ermittlungen zum Hergang des Vorfalls aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell