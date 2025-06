Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Einsatzreicher Sommeranfang für die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Im Laufe des Sommeranfangs am 21.06. kam es bei der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu zahlreichen Brand- und Technischen Hilfeleistungseinsätzen im Stadtgebiet. Um ca. 11:00 Uhr wurden Kräfte zu einem Gasaustritt im Stadtteil Speldorf gerufen. Dieser Einsatz wurde gemeinsam mit dem städtischen Gasversorger abgearbeitet. Es konnte kein Gasaustritt festgestellt werden und es wurden bei dem Einsatz auch keine Personen verletzt. Gegen 13:20 wurde die Feuerwache Heißen zu einem größeren Grasflächenbrand am Roßkothenweg am Flughafen E/MH alarmiert. Bei Eintreffen der Kräfte brannten dort aus ungeklärter Ursache ca. 1.000m² Grasland und zwei gepresste Heuballen während der laufenden Heuernte. Durch die Unterstützung von benachbarten Landwirten, der Freiwilligen Feuerwehr Heißen und dem Einsatz von Sonderfahrzeugen zur Löschwasserversorgung konnten die drei Brandstellen zügig eingedämmt und abgelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald und weitere Grasflächen konnte so verhindert werden. Es kam bei dem Einsatz zu keinen Personenschäden und Schäden an landwirtschaftlichen Gerät. Nach ca. 1,5 Stunden war der Einsatz beendet. Am Nachmittag, um 16:45 Uhr, informierte dann ein aufmerksamer Nachbar die Feuerwehr über einen brennenden Balkon auf der Saarner Kuppe. Die schnell eintreffende Feuerwache Broich fand dann dort eine brennende Dachterrasse im 1. OG eines Einfamilienhauses vor. Durch den zügig eingeleiteten Löschangriff über zwei C-Rohre konnte ein Übergreifen des Brandes auf das 1.Obergeschoß und den Dachstuhl verhindert werden. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend. Die Ursache des Brandes wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt. Der Einsatz war nach einer Stunde für die Feuerwehr abgeschlossen. Nochmals zu einem Balkonbrand im Stadtteil Menden-Holthausen wurde der Löschzug der Feuerwehr gegen 18:45 Uhr gerufen. Dort brannte im 3. Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses ein Gasgrill. Zum Glück war der Brand nur auf den Grill beschränkt und es konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Auch hier wurden keine Bewohner verletzt und der Einsatz war nach zwanzig Minuten beendet. Zwischen den o.g. Einsätzen wurden noch mehrere Technische Hilfeleistungen, u.a. zwei Befreiungen von Personen aus festsitzenden Aufzügen gefahren. Die eingeschlossenen Personen konnten alle wohlauf und zügig befreit werden. Gegen 23:00 Uhr wurde im Stadtteil Styrum noch eine Rauchentwicklung gemeldet, jedoch konnte vor Ort durch die Einsatzkräfte keine Feststellung auf ein Schadensfeuer gemacht werden. (HJF)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell