FW-MH: Verkehrsunfall auf der A40

Am heutigen Sonntagmorgen gegen 7:48 Uhr, wurde der Rüstzug der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Alleinunfall auf der Autobahn A40 gerufen. Ein Fahrzeug ist in Höhe der Ausfahrt 15 Friesenstraße, in Fahrtrichtung Essen, von der Fahrbahn abgekommen und hat sich in der Böschung überschlagen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die drei verletzten Fahrzeuginsassen bereits durch Ersthelfer versorgt. Zwei der drei Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen. Eine verletzte Person musste durch die Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug gerettet werden. Die Verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für die Rettungs- uns Sicherungsmaßnahmen musste die Autobahn A40 in Fahrtrichtung Essen für ca. 30 Minuten gesperrt werden.

